Incendi boschivi: fotocamere termiche prevengono disservizi ferroviari

Udine, 15 giu - Grazie ad una stretta collaborazione tra istituzioni, la Regione intende garantire la lotta agli incendi boschivi anche in quelle situazioni che minacciano o interferiscono con la circolazione ferroviaria, in particolare ricorrendo all'installazione di fotocamere termiche.È questo in sintesi quanto ha riferito l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, nel rispondere in IV Commissione ad un'interrogazione sull'interruzione della linea ferroviaria Trieste-Monfalcone avvenuta lo scorso 9 marzo a seguito dello scoppio di un incendio nei pressi del Bivio d'Aurisina."Nell'ambito del "Progetto strategico Crossit Safer", coordinato dalla Protezione civile regionale - ha ricordato Pizzimenti - è previsto il monitoraggio antincendio boschivo lungo la tratta ferroviaria Trieste-Monfalcone, in accordo con Rfi. A tal fine è stata avviata l'installazione pilota di fotocamere termiche lungo la linea in località Duino Aurisina, che si prevede di rendere operative nelle prossime settimane".L'assessore ha inoltre confermato "la recente sottoscrizione, avvenuta il 12 maggio scorso, di una convenzione per la reciproca collaborazione nelle attività di Protezione civile con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco valida per il biennio 2022-2024. Questa convenzione prevede, tra le varie attività di collaborazione, anche il supporto dei Vigili del Fuoco nella lotta agli incendi boschivi".Nel caso specifico richiamato in Commissione, Pizzimenti ha ricordato che la chiusura della tratta ferroviaria da parte di Rfi si è resa necessaria a fronte delle indicazioni impartite dai Vigili del fuoco. Si è quindi dovuto procedere a disalimentare la linea di contatto per consentire le attività di spegnimento dell'incendio anche con Canadair. Da qui la conseguente e inevitabile interruzione della circolazione. ARC/SSA/al