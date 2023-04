Incendi: Roberti, fondamentale collaborazione tra istituzioni

L'assessore ha partecipato al convegno 'Carso AIB 2022' Trieste, 27 apr - "La Regione è molto attenta agli effetti dei cambiamenti climatici che, come abbiamo visto la scorsa estate con gli incendi che hanno interessato l'area carsica, impongono una sinergia tra le istituzioni competenti per affrontare e prevenire i danni causati da questi squilibri ambientali". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali e sicurezza Pierpaolo Roberti portando il saluto del governatore Massimiliano Fedriga al Convegno 'Carso AIB 2022' a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno Emanuele Prisco (intervenuto in videoconferenza) e Pietro Ostuni e Pietro Signoriello, rispettivamente questore e prefetto di Trieste. Come ha ricordato l'esponente della Giunta regionale, un esempio del modo in cui l'Amministrazione, forte delle sue competenze in materia di Protezione civile, stia affrontando il tema è l'accordo stipulato con i Vigili del fuoco proprio sugli incendi boschivi. "Dall'esperienza di quasi un anno fa - ha spiegato l'assessore - abbiamo imparato quanto sia importante la collaborazione tra le articolazioni dello Stato e le istituzioni locali. In quell'occasione va evidenziato che, anche grazie alla grande professionalità delle forze impegnate sul campo, sono stati evitati danni ancora più gravi". Infine l'assessore ha continuato ricordando come anche il 2023 presenti un esordio legato a un problema di siccità e conseguentemente di crisi idrica per un settore produttivo importante come quello agricolo. "Proprio per questo - ha concluso - le decisioni intraprese sono e saranno il risultato di una condivisione tra le istituzioni e i territori". ARC/GG/pph