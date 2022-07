Incendi: situazione Carso sotto controllo, Val Resia ancora preoccupa

Palmanova, 24 lug - Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia rende noto che la situazione incendi nel Carso monfalconese, dove sta operando un elicottero per la bonifica di fumarole, è sotto controllo. L'incendio a Drenchia nel frattempo è spento e restano sotto controllo anche Montereale, Pulfero e Frisanco.



Sul fronte di Resia operano invece ancora un elicottero e due canadair e l'incendio non è ancora spento ma appare in diminuzione. Anche a Claut è al lavoro un elicottero.



Vista situazione sui fronti italiani in netto miglioramento, il vicegovernatore ha informato che un canadair è stato inviato in supporto alle operazioni in Slovenia. ARC/Com/EP/pph