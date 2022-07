Incendio carso: Scoccimarro, pm10 sotto soglia di 50 microg/m3

Trieste, 19 lug - "Una squadra in pronta disponibilità di Arpa FVG sta effettuando delle misure con contaparticelle nell'area potenzialmente interessata dalla ricaduta dei fumi del poderoso incendio che si è verificato questa mattina sul Carso Monfalconese - zona Lisert. Le prime misure sono al di sotto della soglia di attenzione". A darne notizia è l'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro che, insieme al governatore Massimiliano Fedriga e al vicegovernatore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi, sta seguendo minuto dopo minuto l'evolversi della vicenda. "Il fumo dell'incendio - spiega Scoccimarro - interessa una vasta area di territorio presentandosi ed evolvendosi verticalmente in un pennacchio a forma molto dispersa. Al momento la nube sembra spostarsi in direzione della strada del Vallone". "Anche le stazioni di qualità dell'aria del Monfalconese - chiarisce Scoccimarro, dopo aver sentito i vertici di Arpa - non rilevano criticità per le polveri sottili. In particolare per la zona di Ronchi sono satate compiute le misurazioni nell'area sportiva e in zona pietra rossa, ma anche in più punti di Monfalcone, quali via Aquileia e via Don fanin. I dati rilevati con il contaparticelle sono ampiamente sotto i valori soglia di attenzione". La città di Monfalcone viene inoltre monitorata da una stazione che misura, tra gli altri parametri, il PM10 ogni ora". "Le rilevazioni della mattinata - conclude Scoccimarro - sono state molto basse (minori di 10 microg/m3), in aumento nel pomeriggio ma sempre ampiamente al disotto della soglia di 50 microg/m3. Questo risultato è compatibile con la diffusione dei fumi dell'incendio". ARC/AL