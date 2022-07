Incendio Carso triestino: Scoccimarro, al momento bassi livelli pm10

Monitoraggio in corso da parte di Arpa Fvg nelle zone abitate circostanti Trieste, 19 lug - Relativamente il vasto incendio sviluppatosi lungo la linea ferroviaria che unisce Trieste e Monfalcone sul carso triestino tra Duino-Aurisina e Monfalcone, l'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro è in costante contatto con l'Arpa FVG. "Quest'ultimo ente - spiega l'esponente dell'esecutivo Fedriga - si è immediatamente attivato con i Vigili del Fuoco e Protezione Civile per valutare eventuali interventi per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle zone abitate circostanti". "Sia le stazioni del vento dell'Agenzia che le modellistiche indicano che per qualche ora il vento soffierà verso sud-ovest, quindi verso la Slovenia - specifica Scoccimarro -. Le centraline al momento misurano bassi livelli di pm10, ma il monitoraggio dell'Arpa FVG perseguirà, restando a disposizione delle Autorità per eventuali richieste di intervento con contaparticlle". ARC/Com/al