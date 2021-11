Incendio Mossa:Riccardi-Scoccimarro, da prime analisi no rischi salute

Trieste, 15 nov - L'incendio sviluppatosi a Mossa nell'ex stabilimento Bertolini non rappresenta un pericolo per la salute pubblica. Inoltre, in base a quanto rilevato dalla squadra di pronto intervento di Arpa FVG, sul posto per i rilievi già dalle prime fasi del rogo, e alle simulazione effettuate le condizioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti emessi. La colonna del fumo rilasciato si sposta da Mossa verso Sud-Ovest interessando zone scarsamente abitate, nelle quali non sono presenti aree sensibili quali ospedali o scuole.Lo riferiscono il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con deleghe alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi e l'assessore alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro, che domani mattina avranno una riunione con il sindaco di Mossa Emanuela Russian e il Prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi per approfondire la questione e valutare se sarà necessario adottare ulteriori misure a tutela della salute pubblica. ARC/COM/ma