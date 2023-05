Incidente Dibari: Amirante, augurio di guarigione e vicinanza a Gava

Trieste, 28 mag - "Sono umanamente vicina al colonnello Antonio Dibari al quale esprimo l'augurio che possa rimettersi presto. Alla sua famiglia e in particolare al viceministro Vannia Gava vanno il mio affetto e un abbraccio in questo momento difficile, nella speranza che il colonnello Dibari possa tornare presto a casa".Con queste parole l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante ha espresso la propria vicinanza al colonnello dei Carabinieri Antonio Dibari, gravemente ferito in seguito a un incidente con un'arma da fuoco avvenuto ieri in un poligono a San Martino di Campagna, dove l'ufficiale si stava addestrando. ARC/COM/ma