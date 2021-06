Incidente S. Vito: Fedriga, vicinanza a famiglia lavoratore deceduto

Trieste, 1 giu - "A nome di tutta l'Amministrazione regionale esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai famigliari, agli amici e ai colleghi del giovane uomo morto oggi a San Vito al Tagliamento mentre stava lavorando. Un fatto così grave ci deve spingere a riaffermare il valore assoluto della sicurezza in ambito lavorativo".



Lo afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commentando la notizia della scomparsa del trentottenne di Fiume Veneto, rimasto schiacciato dal 'muletto' che stava manovrando.



"L'impegno di tutti deve essere massimo per scongiurare che disgrazie di questa portata possano nuovamente ripetersi. È fondamentale - conclude Fedriga - che la cultura della sicurezza diventi un bene prezioso da coltivare con scrupolo in qualsiasi situazione e contesto professionale".