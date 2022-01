Incidente sul lavoro: Fedriga/Rosolen, cordoglio per giovane vittima

Trieste, 21 gen - "Come Amministrazione regionale ci stringiamo attorno ai genitori, ai parenti e agli amici del giovane deceduto sul lavoro oggi a Lauzacco mentre stava terminando il periodo di tirocinio".Lo hanno detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, appresa la notizia della morte, avvenuta a Lauzacco nel comune di Pavia di Udine questo pomeriggio, del diciottenne Lorenzo Parelli, impegnato in un progetto scuola-lavoro."E' incomprensibile - hanno dichiarato Fedriga e Rosolen - come ancora oggi si possano verificare episodi di questa gravità"."In questo momento però - hanno aggiunto i due esponenti della Giunta regionale - l'incommensurabile dolore sofferto dalla famiglia impone a tutti un rispettoso silenzio, in attesa che le autorità competenti ricostruiscano l'esatta dinamica di quanto accaduto". ARC/GG/al