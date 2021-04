Industria: Fedriga, bene contratto Danieli in regione Belgorod

Trieste, 30 apr - L'importanza della collaborazione tra il Gruppo Danieli e il Gruppo Metalloinvest, il rilievo del mercato russo con particolare ruolo per la Regione di Belgorod e l'auspicio di un rapido superamento della pandemia anche in chiave di sviluppo economico: sono i concetti espressi dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in videocollegamento dal Palazzo della Regione di Trieste con la cerimonia tenutasi a Staryj Oskol per la firma di un importante contratto Danieli-Metalloinvest.



Il contratto prevede la fornitura da parte del Gruppo friulano di un'acciaieria composta da forno elettrico Eaf (electric arc furnace) e forno siviera per la produzione di acciaio e la lavorazione di acciai speciali nello stabilimento Oemk di Staryj Oskol. Il forno verrà alimentato al 100% da Dri (direct reduced iron) ed equipaggiato con tutte le più avanzate tecnologie Danieli che permettono riduzione dei consumi elettrici, degli elettrodi e dei materiali refrattari del forno.



La cerimonia di sigla del contratto, tra Nazim Efendiev, ad del Gruppo Metalloinvest, e Antonello Colussi, presidente di Danieli Russia, si è svolta alla presenza del governatore della Regione di Belgorod Vecheslav Gladkov e, collegati in videoconferenza, di Gianpietro Benedetti e Giacomo Mareschi Danieli, rispettivamente presidente e amministratore delegato del Gruppo Danieli. ARC/PPH/ep