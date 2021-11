Influenza: Riccardi, ok intesa su vaccini con pediatri libera scelta

Trieste, 8 nov - La Giunta regionale, su proposta del vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, ha approvato l'intesa con le organizzazioni sindacali dei pediatri di libera scelta per il coinvolgimento dei medici pediatri nella vaccinazione antinfluenzale 2021-2022.



Il provvedimento dà seguito alla circolare ministeriale sulla prevenzione e il controllo dell'influenza dell'8 aprile scorso che, stante la situazione pandemica, raccomandava il vaccino antinfluenzale per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età che non abbiano controindicazioni al vaccino stesso e in particolare la vaccinazione antinfluenzale nella fascia di età 6 mesi - 6 anni, anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani.



"Grazie all'intesa con i pediatri di libera scelta la risposta dell'assistenza territoriale viene così dispiegata in tutto il suo potenziale - ha rilevato Riccardi - per contribuire a mantenere sotto controllo la trasmissione del virus".



Le categorie degli assistiti coinvolte nella somministrazione del vaccino alla luce del protocollo sono i bambini nella fascia d'età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni e i bambini dai 6 mesi ai 14 anni qualora affetti dalle patologie indicate nella circolare ministeriale (tra cui malattie dell'apparato respiratorio, cardiocircolatorio, renale, epatico, diabete, patologie tumorali e altre) valutate dai pediatri stessi. Il ministero della Salute ha raccomandato di vaccinare il più alto numero di bambini entro al fine del mese di dicembre per ottimizzare la copertura nei confronti dell'influenza. Gli studi medici dei pediatri di libera scelta che aderiranno alla campagna dovranno essere adeguatamente attrezzati e dotati di frigorifero per la conservazione dei vaccini e dei presidi sanitari e farmacologici indispensabili per fronteggiare le possibili reazioni da ipersensibilità al siero. ARC/PPH/al