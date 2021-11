Informazione: Fedriga, forte preoccupazione per soppressione Tg notte

Udine, 28 nov - "L'annunciata soppressione del Tg regionale della notte rappresenta un segnale allarmante, in quanto spoglierebbe i territori di un servizio di informazione di primaria importanza e priverebbe cittadini e istituzioni di uno strumento essenziale di relazione che, specie in questi due anni di emergenza, ha costituito un caposaldo nella lotta alla pandemia."



Lo dichiara il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.



"In queste ore - rende noto lo stesso Fedriga - ho già avviato delle interlocuzioni affinché tale patrimonio collettivo non venga sacrificato sull'altare di decisioni aziendali che rischiano di ripercuotersi negativamente sulle comunità locali."