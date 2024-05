Informest: Regione, positivo far conoscere ai giovani grandezza Bravo

Gorizia, 3 mag - Informest è un partner essenziale per la Regione non solo per un evento epocale come Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 ma anche per lo sviluppo dei tanti progetti comunitari su cui abbiamo investito in tutti questi anni, diventando un modello da imitare per molte altre realtà. Gianni Bravo è stato un protagonista della storia della nostra regione che merita di essere conosciuto. L'idea di promuovere seminari e borse di studio nel suo nome è un'iniziativa quanto mai azzeccata per far sentire i nostri giovani studenti parte di un sistema più grande, che ha visto fra i suoi padri fondatori personalità di grande spicco a livello nazionale e internazionale.Questo in sintesi il pensiero espresso oggi a Gorizia dall'assessore alle Finanze nel corso della presentazione delle iniziative per commemorare la figura di Gianni Bravo, fondatore e primo presidente di Informest, scomparso lo scorso agosto.L'esponente della Giunta ha colto l'occasione per ricordare le parole pronunciate a Gorizia il 2 maggio 1992 da Papa Giovanni Paolo II e fissate su una targa affissa all'esterno della Prefettura: "Gorizia, situata all'incrocio di correnti di pensiero, di attività e di molteplici iniziative, sembra rivestire una singolare missione, quella di essere la porta d'Italia che pone comunicazione il mondo latino con quello slavo: porta aperta sull'Est europeo e sull'Europa centrale".Per l'assessore tutte le iniziative e le energie spese per la crescita di questa città sono ispirate dalla profonda riflessione espressa più di trent'anni fa dal Santo Padre. Il ruolo strategico di Gorizia è stato pienamente colto anche da un grande personaggio della nostra regione come Gianni Bravo.È fondamentale pertanto avvicinare i giovani sia a figure così importanti sia a realtà come Informest in grado di fornire loro straordinarie opportunità di conoscenza e di crescita personale. ARC/TOF/ma