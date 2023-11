Infrastrutt.: Amirante, spunti importanti da incontro Confartigianato

Ieri l'incontro a Udine con artigiani su nuovo Piano del governo del territorio Udine, 23 nov - "Un momento di confronto importante e fruttuoso quello con i rappresentanti di categoria degli artigiani che ho voluto incontrare per far conoscere l'impegno della Regione negli ambiti che attengono al nuovo piano del Governo del Territorio, un documento che vogliamo 'scrivere' in piena condivisione con chi lavora quotidianamente in Friuli Venezia Giulia. Ho trovato professionisti molto attenti che ringrazio per l'ascolto prestato e per i preziosi spunti che hanno portato". Così l'assessore alle Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, che ieri sera, a Udine, ha incontrato una folta rappresentanza degli artigiani aderenti a Confartigianato Friuli Venezia Giulia per parlare del nuovo Piano del governo del territorio; presenti numerosi capogruppo e il presidente di Confartigianato regionale, Graziano Tilatti. L'esponente dell'Esecutivo ha sottolineato in primis di essere consapevole che il mondo delle piccole e medie imprese costituisca il tessuto vitale dell'economia della nostra regione e che si trovi ogni giorno ad affrontare numerose difficoltà, legate a molteplici problematiche da analizzare e risolvere insieme: "è una partita importante, attraverso la quale passa il miglioramento della vita delle nostre comunità", ha osservato. "Viviamo in una società profondamente mutata rispetto al passato - ha detto Amirante -: ci chiede strumenti flessibili e adattabili. Basti pensare all'aspetto del cambiamento climatico, con conseguente necessità di guardare a un nuovo modo di progettare e realizzare le coperture degli edifici. La stessa idea di casa di proprietà è cambiata e ne dobbiamo tener conto: i giovani tendono a acquistarla sempre meno perché spesso scelgono formazione e occupazione in spazi che non sono quelli della famiglia d'origine; si spostano spesso e preferiscono pagare un affitto". Sul tema abitazione, Amirante ha portato l'esempio degli specializzandi e, in generale, degli studenti: "si sente sempre più l'esigenza di un 'abitare sociale', dai prezzi contenuti, che bene si integra con le nuove linee della rigenerazione degli ambienti urbani, degli ex spazi produttivi, senza ulteriore consumo del suolo". E ha aggiunto come vi sia la necessità di ideare piani regolatori più ampi ed elastici, evitando così il rischio di staticità e ingessatura". Quindi un lungo confronto sulle infrastrutture viarie che "devono servire le imprese al meglio, così da favorire il loro sviluppo e, di conseguenza, l'occupazione e il mantenimento delle famiglie sul territorio" - ha osservato l'esponente della Giunta. Inoltre l'assessore ha citato, tra gli altri, a esempio, come i tratti ferroviari in Friuli Venezia Giulia spesso siano a un solo binario, con conseguente transito su gomma massiccio per il trasporto delle merci", ma anche un collegamento sulla viabilità ordinaria da migliorare tra Udine e Pordenone; così come tra Gemona del Friuli e Cimpello, e non ultima la difficoltà di transito lungo la A23 per la presenza di molti cantieri". Infine, tra le altre tematiche affrontate, c'è stata anche quella del verde pubblico inteso globalmente - oltre gli alberi monumentali -, il patrimonio edilizio delle scuole, il trasporto pubblico da 'gestire' in base ai nuovi modi ed esigenze di mobilità di giovani e fasce anziane, lo sviluppo delle ciclovie. ARC/PT/al