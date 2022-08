Infrastrutture: accordo Edr - Comune Udine per ex caserma Duodo

L'edificio ospiterà le aule scolastiche e il convitto dell'Educandato 'Uccellis'



Udine, 8 ago - È stato firmato oggi a Udine l'accordo tra l'Ente di decentramento regionale (Edr) e il Comune di Udine per la riqualificazione dell'ex Caserma Duodo di viale Ungheria, che verrà adibita a istituto scolastico ospitando gli studenti dell'Educandato Statale 'Uccellis'.



Un progetto - come ha precisato l'assessore regionale alle Infrastrutture, presente alla firma del Protocollo d'intesa assieme al sindaco di Udine e al commissario dell'Edr locale - che consentirà non solo di recuperare senza consumo ulteriore di suolo un immobile di 6.500 mq rimasto inutilizzato per più di vent'anni, ma anche di portare dei benefici all'intero tessuto scolastico della città, dato che le aule dell'Uccellis sono attualmente dislocate in edifici appartenenti ad altri istituti.



L'accordo sancisce il trasferimento di proprietà dell'ex caserma dal Comune di Udine all'Edr, che sarà incaricato di redigere un piano di riqualificazione di concerto con la Soprintendenza (a cui il complesso è vincolato) e tenendo conto della fattibilità tecnico-economica del progetto, dell'indice di vulnerabilità e della classificazione sismica del fabbricato. Una volta ottenuta l'approvazione da parte del Comune, l'iter potrà proseguire con l'ottenimento dei fondi necessari all'esecuzione dei lavori, stimati in circa 12 milioni di euro, con i quali si prevede di realizzare aule scolastiche per oltre 350 studenti e altri spazi da destinare al convitto dell'educandato, oltre che un parcheggio interrato multipiano. ARC/PAU/gg