Infrastrutture: al via opere nuovo sovrappasso autostradale Duino

Udine, 12 apr - Al via domani, sabato 13 aprile, gli interventi operativi di ripristino funzionale e di potenziamento strutturale del manufatto di sovrappasso autostradale alla progressiva chilometrica 0+650 della nuova strada Anas (Nsa) - ex Strada statale 202 - nel territorio comunale di Duino Aurisina. Lo ha annunciato l'assessore alle Infrastrutture e terrotorio del Friuli Venezia Giulia.Le opere, per oltre 2,1 milioni di euro, porteranno alla sostituzione dell'attuale impalcato in calcestruzzo con una nuova struttura mista in acciaio-calcestruzzo. Notevoli i vantaggi: alleggerimento dell'impalcato con schema statico di continuità, evitando giunti in corrispondenza delle pile, adeguamento dell'impalcato e delle pile ai carichi della normativa vigente e diminuzione del taglio sismico agente sia sulle pile sia sulle spalle.L'esponente dell'Esecutivo ha spiegato che si tratta di un'opera importante per la sicurezza di chi transita e per il territorio, anche in considerazione del traffico sostenuto che gravita in questa parte della regione, anche in ingresso e in uscita dal confine di Stato. A tutti coloro che utilizzano tale arteria è chiesta comprensione per gli inevitabili disagi che il cantiere potrà arrecare.I lavori propedeutici alla demolizione del sovrappasso hanno già preso avvio, con il posizionamento della segnaletica e della cartellonistica bilingue, con presegnalazione. Domani, 13 aprile, inizieranno gli interventi veri e propri per la demolizione del manufatto, con chiusura al traffico della corsia di sorpasso dalle 17.00 alle 18.00; dalle 18.00 alle 21.00 si procederà con la preparazione del cantiere; dalle 21.00 avverrà la chiusura del raccordo autostradale in entrambi i sensi di marcia e su tutte le corsie, con uscita obbligatoria Sistiana, in direzione Trieste, e uscita obbligatoria a Prosecco, in direzione Venezia.Il 15 aprile sarà effettuata la pulizia dell'asfalto, sarà rimontata la barriera spartitraffico e verranno posizionati dei new jersey in calcestruzzo a protezione delle pile, al limite della corsia di emergenza nella carreggiata, in direzione Trieste, e al limite della corsia di marcia nella carreggiata in direzione Venezia, con riapertura della circolazione sul raccordo autostradale 13 a partire dalle ore 6.00. La sola corsia di marcia in direzione Venezia resterà chiusa fino alla completa rimozione del materiale di risulta prevista per le ore 20.00. Le corsie di emergenza in entrambe le direzioni resteranno invece area di cantiere per 40 giorni e comunque fino all'ultimazione dei lavori sulle pile. ARC/PT/ma