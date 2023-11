Infrastrutture: Amirante, 1,9 mln per passerella sul Colvera

Affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune di Maniago la progettazione e realizzazione dell'opera



Trieste, 18 nov - La Giunta ha autorizzato l'affidamento al Comune di Maniago, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e della realizzazione della passerella ciclabile sul torrente Colvera per un importo di 1,9 milioni di euro, e lo ha fatto su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante. L'intervento trova copertura con le risorse regionali rese disponibili dall'assestamento di bilancio per gli anni 2023/2025.



"L'opera - ha spiegato, a margine, Amirante -, rientra nel tracciato della ciclovia Friuli Venezia Giulia 3 'Pedemontana', rete di interesse regionale che si sviluppa lungo l'arco pedemontano e che collega Sacile a Gorizia. Il tratto che attraversa la pedemontana pordenonese risulta, oggi, per buona parte realizzato, specialmente nella zona del Maniaghese, dove però rimangono da risolvere ancora alcune criticità: una di queste è il superamento del torrente Colvera, per il quale attualmente viene utilizzato il ponte stradale della regionale 464, strada interessata da un importante traffico viario".



"L'opera di cui parliamo non riveste unicamente un'importanza rilevante sotto il profilo cicloturistico, ma ha anche la funzione fondamentale di supporto agli spostamenti in bicicletta, ormai sempre più frequenti, il cui incremento è esponenziale, non solo per i locali ma anche per il turismo regionale e che varca i confini del Friuli Venezia Giulia" ha spiegato, ancora, a margine, l'esponente dell'Esecutivo regionale.



In merito Amirante è entrata nel dettaglio spiegando, a margine, che: "la Regione ha sottoscritto, un accordo di programma con il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, con i Comuni di Cavasso Nuovo, Maniago, Meduno e la società Roncadin, per la promozione e lo sviluppo della mobilità ciclistica sui percorsi di casa-lavoro afferenti alle zone industriali di interesse regionale che si trovano nei territori comunali di Maniago e Meduno".



Anche il progetto generale sviluppato nelle prime fasi di attuazione dell'accordo di programma, inserisce la passerella ciclabile sul torrente Colvera tra le opere prioritarie per lo sviluppo ciclabile dell'area.



"Il ponte ciclabile è già stato oggetto di una prima fase di progettazione avviata dall'allora Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane dal cui quadro economico aggiornato si stima un valore dell'opera, come già detto, pari a 1,9 milioni di euro" ha riferito, infine, Amirante. ARC/PT/gg