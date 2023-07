Infrastrutture: Amirante, 5mln di euro stima costo palestra Torricelli

Trieste, 4 lug - "L'Istituto Torricelli di Maniago è attualmente interessato da un intervento di adeguamento sismico finanziato con fondi del Pnrr. Non è possibile avviare prima del termine del cantiere in corso il progetto di costruzione di una nuova palestra, per il quale si rende inoltre imprescindibile aggiornare l'iniziale progetto di fattibilità tecnico - economica approvato nel dicembre 2020 dall'Edr di Pordenone per un importo totale presunto di 3.550.000,00 euro". È quanto ha spiegato l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, rispondendo a specifica interrogazione nella seduta odierna del Consiglio regionale. "In relazione alle variazioni dei costi rispetto al progetto iniziale - ha aggiunto Amirante - si stima che l'importo necessario per la realizzazione della palestra ammonti a circa 5 milioni di euro, sulla base di un confronto con le somme investite per un analogo intervento che ha coinvolto l'Istituto Grigoletti di Pordenone. Sarà cura dell'Edr aggiornare l'iniziale piano di fattibilità, così dando seguito all'aggiornamento dei costi della struttura al fine di procedere, poi, alla richiesta di inserimento nella programmazione regionale. Tutto ciò ferma restando la priorità attribuita alle opere finanziate col Pnrr e con fondi regionali". Il progetto approvato nel 2020 prevedeva la realizzazione di una palestra per la pratica dei principali sport indoor (basket pallavolo, pallamano) e delle attività sportive a corpo libero (ginnastica, arti marziali, danza, attività sportive varie) completa di un soppalco interno nel quale era prevista un'ulteriore sala da destinarsi alla ginnastica. In merito a quest'ultimo punto, l'assessore ha osservato che "i lavori di adeguamento sismico in corso porteranno alla realizzazione di una piastra che potrà essere riutilizzata per la palestra". ARC/PAU/gg