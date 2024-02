Infrastrutture: Amirante, a Maniago park e pensiline per pendolari

Maniago, 19 feb - "Con investimenti per il miglioramento dei servizi nelle stazioni ferroviarie e alle fermate delle linee di trasporto pubblico locale su gomma abbiamo messo in sinergia risorse statali e regionali a favore del comfort di viaggio per i pendolari che transitano a Maniago. Interventi circoscritti e di grandissimo impatto sulla qualità del trasporto pubblico e sulla sua percezione".È quanto riferisce l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante commentando il completamento di due interventi a Maniago."Si tratta del parcheggio coperto per le biciclette realizzato a valere sul finanziamento di 80mila euro del progetto piccole stazioni, cui si aggiungono le pensiline e gli altri interventi sulla parte Tpl gomma con l'utilizzo delle risorse regionali stanziate per il centro di interscambio modale regionale di Maniago pari ad oggi a 1,2 milioni di euro cui si aggiungono risorse comunali per 400mila euro" ha spiegato infine Amirante. ARC/SSA/gg