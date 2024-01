Infrastrutture: Amirante, bando circonvallazione Pasiano a fine 2024

Pordenone, 16 gen - "Il bando dei lavori per la realizzazione della circonvallazione sud di Pasiano di Pordenone verrà pubblicato non prima della fine del 2024. La Regione ha inoltre accolto favorevolmente le richieste provenienti dalla popolazione per la mitigazione ambientale che prevedono, oltre all'installazione di barriere fonoassorbenti, anche la piantumazione di essenze arboree lungo il tratto viario".Lo ha riferito oggi nel corso dei lavori della IV commissione consiliare l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante rispondendo ad una specifica interrogazione sull'argomento. L'occasione è servita anche a chiarire i motivi per cui, al momento, non sia stato pubblicato ancora il bando per la realizzazione dell'opera.L'esponente dell'esecutivo ha spiegato che "attualmente è stato affidato il servizio per l'aggiornamento della progettazione definitiva ed esecutiva: sulla prima è in corso l'attività di acquisizione delle autorizzazioni tra cui la conformità urbanistica necessaria con l'inserimento delle curve di transizione e la parte relativa alla mitigazione ambientale. Su quest'ultima parte si sta completando la campagna di rilievo acustico avviata a dicembre 2023. Si può comunque anticipare, fin da subito, che oltre alle barriere fonoassorbenti, nel tratto compreso tra la rotatoria R1 ed R2 lato ovest è prevista una abbondante fascia arborea arbustiva della larghezza di non meno di 10 metri, conformemente alle indicazioni emerse in sede di VIA. Le stesse fasce arboree arbustive verranno previste anche in altre località lungo il tracciato in prossimità delle abitazioni"."Per quanto riguarda le tempistiche - ha concluso l'assessore - il cronoprogramma attuativo vede attualmente il completamento della procedura riguardante la mitigazione ambientale che dovrebbe essere consegnata nel mese di febbraio. A seguito di questo, il progetto verrà depositato per consentire l'acquisizione delle varianti al Prgc per inserire le curvature e la mitigazione ambientale. Pertanto servirà buona parte del 2024 per concludere questa fase e solo al suo termine - presumibilmente non prima della fine di quest'anno - si potrà pubblicare il bando di gara". ARC/AL/gg