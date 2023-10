Infrastrutture:Amirante, coinvolgere società idriche in pianificazione

L'assessore ha incontrato i vertici di Irisacqua Trieste, 19 ott - "Coinvolgere società che gestiscono il ciclo idrico integrato nello sviluppo del piano di governo del territorio è fondamentale nell'ottica di un confronto su quella che sarà la nuova pianificazione della Regione, sia per quanto riguarda nuovi comparti residenziali e gli interventi di rigenerazione urbana, sia per i distretti manifatturieri e commerciali". Lo ha detto oggi a Gorizia l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante durante l'incontro con i vertici di Irisacqua, l'azienda che gestisce il ciclo idrico integrato per i 25 Comuni dell'ex provincia di Gorizia. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, su questi temi il dialogo e la conoscenza di quelli che sono gli investimenti e gli obiettivi delle aziende sono indispensabili per poter pianificare al meglio questo fondamentale strumento. "Nel confronto con Irisacqua, realtà d'eccellenza della nostra Regione - ha aggiunto Amirante -, sono emersi punti estremamente importanti che approfondiremo, tanto per interventi puntuali nel territorio dell'ex provincia di Gorizia quanto per riflessioni più generali sul settore che coinvolgono tutto il comparto". Ha partecipato all'incontro con l'assessore l'amministratore unico di Irisacqua Gianbattista Graziani, il quale ha ringraziato Amirante per l'attenzione dedicata all'azienda. ARC/COM/gg/ma