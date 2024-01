Infrastrutture: Amirante, Comune Dignano attento a patrimonio pubblico

Udine, 29 gen - "Sono diversi i lavori infrastrutturali avviati a Dignano con contributi regionali, dal recupero del tetto della vecchia filanda alla riqualificazione delle piazze cittadine e all'efficientamento energetico della scuola elementare, quest'ultima già oggetto in precedenza di un importante intervento antisismico. Un insieme di opere che dimostra l'attenzione di questa Municipalità al proprio patrimonio pubblico". È il commento dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante al termine dell'incontro odierno con il sindaco di Dignano Vittorio Orlando, in cui è stato fatto il punto sulle opere pubbliche in corso sul fronte edilizio e della viabilità. Tra gli argomenti trattati si è parlato anche della costruzione del nuovo ponte sul Tagliamento, a cavallo tra le ex Province di Udine e Pordenone. "Un'opera strategica, per la quale sono stati sbloccati dal ministero 46 milioni di euro - ha detto Amirante - . Su questo tema saranno necessari ulteriori incontri approfondimenti che intersecano le competenze legate alla viabilità con quelle di sicurezza idraulica relative all'ambiente e alla difesa del suolo". "Ritengo essenziale - ha concluso l'assessore - l'ascolto del territorio riguardo alle esigenze rappresentate sulle infrastrutture e la coerenza con gli studi in corso da parte della Regione, tra cui il prolungamento della Cimpello-Sequals". ARC/PAU/gg