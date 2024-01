Infrastrutture: Amirante, da Hhla Plt investimenti importanti su Ts

Udine, 30 gen - "Lo sviluppo della Piattaforma logistica di Trieste, unito alla progressiva messa in sicurezza ambientale dell'area dell'ex Ferriera, sono investimenti grazie a cui Trieste ha l'opportunità di assumere sempre maggior centralità nel connettere i paesi del Far East con i mercati del Centro-Est Europa e di porsi in prima linea nella rivoluzione della logistica verde in Europa. Siamo orgogliosi che un colosso multinazionale come Hhla abbia deciso già da anni di investire in Friuli Venezia Giulia e che abbia in programma ulteriori progetti che confermano la posizione e il ruolo strategico della nostra regione". È quanto ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante al termine dell'incontro con i rappresentanti di Hhla Plt Italy, svoltosi oggi pomeriggio nel palazzo della Regione a Udine. La società tricolore dell'omonimo gruppo tedesco gestisce la banchina nota come Piattaforma logistica di Trieste (ricevendo lo scorso giugno una proroga della concessione fino al 2064) e ha recentemente rilevato la newco Logistica giuliana, sorta a sua volta nell'ambito dell'accordo di programma per la messa in sicurezza ambientale dell'area dell'ex Ferriera di Servola. La realizzazione della Piattaforma logistica è stata avviata nel 2015 e ha interessato un'area di 270.000 mq adibita alla gestione del traffico di carico generale, del traffico container e Roll on - Roll off (Ro-Ro). Nella Plt è presente anche un raccordo ferroviario, composto da 4 binari della lunghezza di 300 metri ciascuno, che garantisce i collegamenti ferroviari all'Europa attraverso Tarvisio e tramite Villa Opicina. A partire da giugno 2023, Hhla Plt Italy può beneficiare anche di un parco ferroviario presso la stazione di Aquilinia (4 binari da 750 metri) che è strategicamente collegato con l'area industriale di Bagnoli della Rosandra e con la rete ferroviaria nazionale. "Complessivamente - ha rilevato Amirante - Hhla ha previsto su Trieste un pacchetto di investimenti per un valore stimato pari a 5,9 milioni di euro, di cui parte già realizzati e parte di prossima realizzazione. In particolare, è prevista la progettazione di un terminal all'avanguardia presso il Molo VIII, che porterà alla creazione di 700 nuovi posti di lavoro e con cui l'azienda punta a ridurre fino a 18 milioni di tonnellate le emissioni di Co2 attraverso l'utilizzo di alti standard di tecnologie innovative e sostenibili". ARC/PAU/al