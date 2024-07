Infrastrutture: Amirante, definito tracciato isontino ciclovia Fvg5

Udine, 8 lug - "Il progetto definitivo della ciclovia tra Gorizia e Gradisca d'Isonzo corrispondente alla Fvg5 "dell'Isonzo" e del collegamento ciclabile tra Cormons e Gradisca d'Isonzo è in via di aggiornamento, al fine di renderlo coerente con il Premoci, il programma regionale della mobilità ciclabile".Lo ha riferito l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio rispondendo oggi ad una interrogazione in IV Commissione regionale permanente."Il progetto - ha specificato l'assessore - indica che sulla sommità dell'argine dell'Isonzo può essere realizzata la ciclovia solamente qualora non fosse possibile utilizzare la strada bianca sul lato campagna, individuando tracciati alternativi compatibili con le finalità turistiche e naturalistiche dell'intervento. La progettazione e realizzazione, inoltre, del tratto della ciclovia Fvg5 compreso tra la foce dell'Isonzo e Fogliano sono state affidate a FVG Strade, nell'ambito del progetto Interreg denominato Adrioncycletour".Ad FVG Strade sarà affidato anche il recupero ai fini ciclabili del ponte ferroviario dismesso nel tratto Fogliano-Sagrado-Gradisca d'Isonzo, che è stato incluso nel programma FESR 2021-27. Allo stato attuale è stato approvato il progetto esecutivo del tratto di Fvg5 compreso tra l'Isola della Cona, San Canzian d'Isonzo, Turriacco, San Pier d'Isonzo e Fogliano Redipuglia."Si tratta di valorizzazione di percorsi già esistenti, perché unitamente all'installazione delle specifiche attrezzature per i cicloturisti, rendono attrattivo il territorio nel delicato contesto naturalistico, in particolare dell'Isola della Cona. A breve saranno appaltati i lavori da parte di FVG Strade" ha concluso Amirante. ARC/SSA/pph