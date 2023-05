Infrastrutture: Amirante, gara per ponte sul Fella avviata entro 2023

Pordenone 31 mag - "L'opera è delegata a Fvg Strade che ha predisposto il progetto definitivo-esecutivo in un'unica fase. Sul progetto sono già state acquisite tutte le autorizzazioni; in particolare quella idraulica, paesaggistica, sul vincolo idrogeologico, sul demanio idrico regionale. Mancano ancora tre autorizzazioni legate allo screening di Via, al nullaosta di Snam sulle modalità di accantieramento e alla revisione dei calcoli strutturali da parte dei Servizi tecnici regionali. La società delegata ritiene che le autorizzazioni mancanti possano essere acquisite entro un trimestre, entro l'anno in corso sarà perciò avviata la gara per i lavori". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata sull'iter dei lavori riguardanti il nuovo ponte sul fiume Fella tra i Comuni di Venzone e Amaro lungo la statale 52 Carnica. "Considerato che il tempo per esperire la gara europea - ha spiegato l'assessore - può essere stimato in un semestre si ritiene che il nuovo ponte potrà essere transitabile a inizio 2026. Si tratta di un'opera molto attesa poiché il vecchio ponte è inagibile dal 2018 e da allora si sta utilizzando in alternativa il percorso dell'ex ponte ferroviario adeguatamente strutturato per la viabilità temporanea. Vi è perciò la necessità di procedere con l'iter che vedrà l'affidamento dei lavori entro l'anno. È prevista una durata del cantiere per 19 mesi, i lavori comporteranno il completo rifacimento dell'infrastruttura". "Trattandosi di un'opera che la Regione ritiene strategica - ha aggiunto l'esponente della Giunta regionale - programmerò presto un sopralluogo sul posto e un incontro con i sindaci del territorio proprio al fine di fare il punto sull'iter autorizzativo e sul cronoprogramma dell'opera". ARC/LIS/ma