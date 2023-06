Infrastrutture: Amirante, in assestamento fondi per Sdag Gorizia

Tra gli investimenti rientrano le opere a supporto della 'lunetta' di Gorizia Trieste, 22 giu - "La Giunta regionale, nel predisporre l'assestamento di Bilancio, ha scelto di sostenere gli investimenti proposti da Sdag Gorizia, in particolare quelli che afferiscono alle opere accessorie da realizzare a supporto di quella principale in capo a Rfi che è la 'lunetta' di Gorizia. Si tratta infatti di un'infrastruttura necessaria a garantire l'immissione diretta dei treni sulla linea Gorizia-Nova Gorica volta a semplificare le manovre per il transito delle merci nell'area interportuale goriziana. Lo stanziamento previsto in assestamento per l'interporto di Gorizia è finalizzato infatti a elettrificare i binari interni e all'adeguamento degli stessi per l'allungamento dell'asta di manovra".



Lo dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Cristina Amirante evidenziando che "tale scelta riflette una volontà politica precisa a sostegno delle infrastrutture necessarie a sostenere il sistema strategico della logistica regionale. È bene ricordare che sul progetto definitivo della 'lunetta' di Gorizia, di diretta competenza di Rfi, è stato avviato l'iter autorizzativo, ad oggi in fase di completamento, dell'iter ministeriale di assoggettabilità a Via. La realizzazione della lunetta è compresa all'interno del Piano commerciale di Rfi e riporta la conclusione al 2026".



Concludendo Amirante evidenzia che "è altrettanto importante evidenziare che, per il trasporto passeggeri, è comunque in valutazione, a prescindere dalla realizzazione della 'lunetta' in tempo utile per l'evento GO!2025, la realizzazione di servizi ferroviari in connessione diretta tra Venezia e Gorizia (Gorizia Centrale)/Nova Gorica (Transalpina) da attuare nel 2025, cogliendo l'occasione della disponibilità dei nuovi elettrotreni ibridi Blues che entreranno via via in servizio grazie al contratto di servizio siglato con Trenitalia a fine 2021, i quali consentono di superare la disomogeneità di dotazione infrastrutturale oggi presente, dato che il tratto Gorizia-Nova Gorica non è elettrificato". ARC/COM/ma