Infrastrutture: Amirante,in assestamento risorse ingenti per FvgStrade

L'assessore ha incontrato i vertici della società: diverse le opere finanziate Pordenone, 6 lug - "Con il prossimo assestamento di Bilancio, previsto per fine luglio, l'Amministrazione regionale darà diverse risposte con i relativi finanziamenti su progetti e opere infrastrutturali per le quali la società FvgStrade ha avanzato la richiesta di poter intervenire sulla base di esigenze legate all'aumento dei costi dei quadri progettazione e all'aumento del costo delle materie prime. Tra le opere finanziate vi sono sia importanti progetti legati alla grande viabilità regionale sia interventi inerenti alla rete regionale della ciclabilità".



Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante questa mattina a margine di un incontro con i vertici di FvgStrade. "Si è trattato - ha precisato l'assessore - di un primo incontro tecnico (al quale non ha potuto partecipare il presidente Raffaele Fantelli oggi fuori regione per impegni istituzionali, ndr) al quale seguirà un ulteriore approfondimento la prossima settimana al fine di valutare nel merito finanziario i diversi interventi".



Tra le progettazioni e i cantieri che vedranno nuovi impegni di spesa in occasione dell'assestamento di Bilancio vi è l'intervento per l'ormai avanzato progetto di realizzazione di un nuovo tratto di viabilità di collegamento tra Trieste Airport e Gorizia. "Quest'ultimo intervento - ha spiegato Amirante - è finalizzato a sgravare dal traffico l'area del Sacrario di Redipuglia in modo da dare respiro, togliendo buona parte del passaggio di mezzi anche pesanti, alla zona dell'importante monumento storico nazionale". Tra i progetti per i quali sono previsti impegni di spesa nell'assestamento figura anche il previsto parcheggio, attualmente nella fase di gara per l'assegnazione dei lavori, della stazione sciistica dello Zoncolan. "Abbiamo anche previsto - ha aggiunto l'assessore - risorse economiche per il progetto del ponte sul fiume Fella, lungo la Ss 52 tra Amaro e Venzone che è nella fase conclusiva della progettazione".



Tra le infrastrutture viarie che rientreranno nel prossimo assestamento di Bilancio anche il tratto di collegamento tra Moggio Udinese e Venzone della ciclovia Fvg 1 Alpe Adria.



"Sono tutti interventi - ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale nel corso dell'incontro - su opere già progettate o in cantiere che l'Amministrazione ritiene urgenti, cruciali e strategici e riguardano sia tratti la viabilità di grande collegamento regionale che importanti percorsi della rete ciclabile. Inoltre - ha concluso l'assessore - nella maggior parte dei casi si tratta di opere volte a sgravare dal traffico i centri urbani ora sovraccarichi, dando così la possibilità agli enti locali di poter prevedere azioni di rigenerazione urbana". ARC/LIS/al