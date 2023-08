Infrastrutture: Amirante incontra nuovo direttore Edr Pordenone

Pordenone, 3 ago - "È con molto piacere che cominciamo un percorso di programmazione degli interventi strategici in materia di edilizia scolastica e sulla viabilità, oltre a proseguire la gestione dei progetti già in corso d'opera. Un percorso che guarda anche allo sviluppo del ruolo dell'Edr quale ente a sostegno dei piccoli comuni per lo svolgimento delle procedure di gara".Lo ha detto nel pomeriggio l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante incontrando il nuovo direttore generale dell'Ente decentramento regionale di Pordenone Cinzia Cuscela. La dirigente ha sostituito il commissario straordinario Augusto Viola che ha guidato l'Edr negli ultimi anni.Cinzia Cuscela, già direttore del Servizio affari generali dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone dall'agosto 2020, in passato ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali all'interno dell'Amministrazione della Regione Friuli Venezia Giulia. In particolare, per tre anni fino al 2018, ha guidato la Direzione generale dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori. Nel 2020 la nomina, come direttore del Servizio affari generali, all'Edr di Pordenone del quale in questi giorni ha assunto la direzione generale. ARC/LIS/ma