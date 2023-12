Infrastrutture: Amirante, mettiamo a terra risorse ferme da tempo

Entro l'anno il progetto definitivo su circonvallazione Sud di Pasiano di Pordenone



Udine, 3 dic - "L'impegno della Giunta Fedriga sulla circonvallazione Sud di Pasiano di Pordenone non si basa sugli annunci ma su obiettivi concreti che intendiamo raggiungere mettendo a terra finanziamenti, che sono fermi da molti anni, per realizzare progetti in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini e del territorio. Il progetto definitivo verrà depositato in Comune entro la fine dell'anno e grazie alla sua stesura, in un momento in cui sono fortemente aumentati i costi, potremo indentificare quante risorse saranno necessarie per integrare l'opera".



Respinge così al mittente, l'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, le critiche mosse da un esponente dell'opposizione in merito allo sviluppo dell'attesa opera.



"Essendo in delegazione amministrativa e non avendo l'obbligo dell'Iva, l'intervento non vale 15 mln di euro in più ma potrebbe essere compreso fra i 6 e i 7 mln circa, e lo vedremo nel dettaglio con il progetto esecutivo - ha chiarito Amirante -. Si tratta di una provvista finanziaria che la Regione è in grado di coprire tenuto anche conto che nel 2024, durante le misure di assestamento, faremo le valutazioni sui grandi investimenti da compiere sulle opere infrastrutturali in corso dando precedenza, come abbiamo fatto quest'anno, ad opere che hanno già delle progettazioni e che possono essere cantierabili nel breve periodo". ARC/LP/ep