Infrastrutture:Amirante, nel weekend limitazioni viabilità raccordo Ts

Restringimenti e chiusura serale-notturna per la sostituzione del sovrappasso autostradale, opera che sarà completata entro la fine dell'estate Trieste, 13 giu - Sono programmati per il fine settimana i restringimenti di carreggiata e la chiusura per alcune ore del raccordo 13, collegati alla sostituzione del sovrappasso autostradale di Sistiana, manufatto ormai vetusto che deve essere rimpiazzato da un nuovo viadotto più leggero e a prova di tenuta sismica. Sul ruolino di marcia dell'intervento ha fatto il punto oggi a Trieste in una conferenza stampa l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante. Alle 14 di sabato sarà attivata la deviazione per lo scambio di carreggiata chiudendo la direzione per Trieste del raccordo autostradale e portando entrambi i sensi di marcia nella carreggiata per Venezia con il ripristino della fruibilità della corsia di emergenza. Lo scambio dovrà essere ultimato entro le 17, mantenendo disponibili fino a quell'ora sia l'uscita per Sistiana per chi proviene da Venezia sia l'immissione in direzione Trieste per chi proviene da Sistiana. A quel punto saranno posizionate le due autogrù necessarie per la realizzazione dell'opera. Alle 20 il raccordo autostradale 13 verrà chiuso in direzione Venezia nel tratto compreso tra Prosecco e Duino e in direzione Trieste in corrispondenza dello svincolo di Sistiana. Pertanto, in direzione Venezia l'uscita obbligatoria sarà a ridosso dello svincolo di Prosecco con deviazioni per il rientro a Lisert. In direzione Trieste l'uscita obbligatoria sarà quella di Sistiana con possibilità di reimmissione a Sistiana dopo il sovrappasso della Nsa (Nuova strada Anas) 56. Inizieranno a quel punto le operazioni di posa delle tre travate metalliche per una durata presunta di 10 ore, ossia fino alle 6 di domenica, quando il raccordo tornerà nuovamente percorribile con lo scambio di carreggiata già sperimentato, che si protrarrà fino alle 9 circa, considerato il tempo di tre ore necessario allo smobilizzo delle gru. "I lavori sono stati organizzati in questo fine settimana - ha precisato l'assessore - per evitare un data non idonea, in relazione agli eventi istituzionali e agli spettacoli già programmati. Nei prossimi mesi si susseguiranno tre ulteriori chiusure per il completamento del nuovo sovrappasso, in modo da terminare il cantiere entro la fine dell'estate, allorché sarà ripristinato l'utilizzo della bretella". Solo nel caso in cui nel fine settimana il vento dovesse superare la velocità di 30 chilometri orari i lavori non saranno possibili, in quanto non sussisterebbero le condizioni di sicurezza per la manovra delle imponenti autogrù. ARC/PPH/ma