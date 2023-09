Infrastrutture: Amirante, ok a bando per centri aggregazione giovanile

Fondi a Comuni e Enti pubblici con i quali ristrutturare edifici di proprietà



Pordenone, 7 set - Si apre oggi, giovedì 7 settembre, il bando rivolto alle Amministrazioni locali e agli Enti pubblici del Friuli Venezia Giulia con il quale la Regione finanzierà la riqualificazione delle strutture adibite e da destinare a centri di aggregazione giovanile.



A darne notizia è l'assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante, precisando che gli interventi ammessi hanno lo scopo di recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente di proprietà dei richiedenti, destinandolo a finalità funzionali alle esigenze del territorio e della comunità. Il contributo potrà essere pari al 100 per cento della spesa ammessa per gli Enti locali e al 90 per cento per gli altri enti pubblici; in entrambe i casi, il sostegno non potrà superare il valore massimo fissato in 200 mila euro. Il finanziamento potrà essere utilizzato per la ristrutturazione edilizia, la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e l'ampliamento degli immobili. Non sono invece sostenibili gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria.



Ogni ente può presentare una sola domanda, per spese sostenute successivamente all'invio della richiesta, fino alla scadenza del bando, fissata al 6 ottobre 2023. L'istanza dovrà essere inoltrata a mezzo pec all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it, allegando la relazione illustrativa, una descrizione dell'attività del centro di aggregazione giovanile e la documentazione necessaria alla valutazione del progetto. Ulteriori informazioni sul bando sono reperibili sul sito regionale e sulla pagina internet dedicata giovanifvg.it.



"In assestamento - spiega l'assessore Amirante - erano state stanziate delle specifiche risorse con le quali attivare questo percorso. Lo scopo della misura è quello di venire incontro alle esigenze delle amministrazioni locali; molti Comuni, in particolare quelli dell'area pordenonese, si erano mossi in questo senso perché hanno riscontrato che, in questa fase post covid, il disagio giovanile è aumentato e quindi si rende necessario venire incontro alle necessità delle nuove generazioni, creando dei punti di aggregazione in quelle zone e quartieri in cui gli spazi sono ridotti o limitati. Riteniamo che questi interventi siano essenziali per garantire una efficace azione di welfare nei confronti dei giovani che stanno dimostrando, dati delle pediatrie alla mano, disagi di vario tipo. I centri di aggregazione permettono di creare un luogo fisico di comunicazione e di confronto, evitando così l'isolamento provocato dall'utilizzo delle varie forme di tecnologie".



"Se le richieste che perverranno alla Regione non potranno essere completamente soddisfatte - conclude l'assessore Amirante - attiveremo dapprima una graduatoria e quindi valuteremo altre forme di finanziamento per alimentare questo bando". ARC/AL