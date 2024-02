Infrastrutture: Amirante, ok cronoprogramma lavori stazione Gorizia

L'assessore ha incontrato Rfi sulla riqualificazione strategica per GO!2025 Trieste, 1 feb - "Abbiamo fatto il punto sull'andamento dei lavori constatando il rispetto del cronoprogramma in un piano progettuale che vedrà la stazione ferroviaria di Gorizia, con il suo spazio antistante, rinnovata in vista dell'appuntamento di GO!2025". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante a margine dell'incontro con i rappresentanti della Direzione stazioni di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, con all'ordine del giorno i lavori che riguardano la stazione di Gorizia. Come ha spiegato l'esponente della Giunta, in sinergia con Rfi c'è l'impegno economico della Regione per l'area esterna alla stazione erogato al Comune di Gorizia finalizzato a un intervento complessivo che ammonta a 11 milioni di euro. "Si distinguono quindi diverse opere: una relativa all'accessibilità alla stazione e che comprende il rialzo del marciapiedi - ha detto Amirante -, poi c'è l'istallazione degli ascensori per il superamento delle barriere architettoniche, il rifacimento dell'edificio stazione e la riqualificazione del piazzale con la realizzazione di pensiline e i lavori per l'intermodalità". Regione, Comune e Rfi hanno infine convenuto di darsi appuntamento per un prossimo sopralluogo sul posto finalizzato a un nuovo aggiornamento sullo stato dei lavori. ARC/GG/ma