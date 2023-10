Infrastrutture: Amirante, ok progetto ciclovia ex ferrovia Fincantieri

Approvata delibera che stanzia 2 mln per la pista da Monfalcone a Ronchi dei Legionari



Pordenone, 30 ott - "Con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del primo lotto della pista ciclabile che sarà realizzata sul tratto del sedime ferroviario ex Fincantieri si pone il primo importante tassello per la realizzazione della ciclovia di interesse regionale Fvg 2/d, variante dell'Aeroporto da Monfalcone a Cervignano del Friuli nel tratto tra Monfalcone e Ronchi dei Legionari. Una tratta di ciclovia che assume il ruolo di collegamento tra il polo intermodale di Trieste Airport e la ciclovia turistica nazionale "Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia che in regione si identifica con la ciclovia Fvg 2 del mare Adriatico".



La ha detto questa mattina l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, a margine della riunione della Giunta regionale nella quale si è approvato il progetto di fattibilità riguardante il primo lotto della pista ciclabile di interesse regionale Fvg 2/d che sarà realizzata sul tratto di sedime ferroviario della linea ferrata ex Fincantieri.



"Con la delibera - ha aggiunto Amirante - si è anche provveduto all'integrazione delle risorse finanziarie dell'Accordo di programma, volto alla promozione e lo sviluppo della ciclovia nell'area del polo intermodale rappresentato da Trieste Airport, con 2 milioni di euro a favore del Comune di Monfalcone per la realizzazione della ciclovia che correrà sul sedime dell'ex ferrovia Fincantieri. Un tratto di percorso ciclopedonale - ha precisato l'assessore - che il Piano regionale della mobilità ciclistica include e ritiene di interesse regionale proprio nel tratto tra Monfalcone e Ronchi dei Legionari".



Rispetto all'ulteriore stanziamento di due milioni, 300 mila euro sono destinati a copertura del quadro economico del primo lotto relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica, mentre la cifra di 1,7 milioni servirà per la progettazione e la realizzazione del secondo lotto della ciclovia. ARC/LIS/pph