Infrastrutture: Amirante, opere Porto Nogaro per potenziamento area

L'assessore in visita ai cantieri dei lavori finanziati dalla Regione San Giorgio di Nogaro, 5 mar - "Prosegue l'iter dei numerosi interventi infrastrutturali riguardanti Porto Nogaro e che vedono la Regione in prima linea per agevolarne la realizzazione attraverso specifici finanziamenti. Sono opere di primaria importanza, in quanto avranno ricadute positive non solo sull'attività strettamente legata al porto, ma porteranno benefici all'intera zona industriale dell'Aussa Corno e al traffico merci che trova in questa area un punto logistico altamente strategico". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha visitato questa mattina l'area di Porto Nogaro e alcuni cantieri aperti nell'ambito dei lavori finanziati e sostenuti dalla Regione. Nell'occasione, l'esponente della Giunta ha fatto il punto sullo stato di avanzamento degli interventi previsti assieme al sindaco di San Giorgio di Nogaro Pietro Del Frate, ai rappresentanti del Terminal Porto Nogaro (Tpn) e del Cosef, il Consorzio di sviluppo economico per l'area del Friuli che ha in carico le opere infrastrutturali in corso di realizzazione. Tra queste figurano la realizzazione di una nuova rotatoria di accesso a Porto Margreth tra via Fermi e via Meucci; la realizzazione di un parcheggio esterno a Porto Margreth limitrofo all'accesso al porto; il rifacimento del varco di ingresso e la sostituzione delle garitte. Come ha spiegato Amirante, "la Regione ha stanziato complessivamente 3 milioni di euro per questi interventi, allo scopo di modificare l'accesso al porto incrementandone la sicurezza, consentire ai mezzi pesanti in entrata ed in uscita dal Porto di sostare in sicurezza in attesa dell'espletamento delle pratiche doganali e rendere autonoma e accessibile la palazzina servizi che ospita gli uffici doganali, evitando il transito degli utenti attraverso il varco come avviene attualmente. Il termine dei lavori è previsto tra giugno e settembre di quest'anno". Per quanto riguarda il progetto del nuovo raccordo ferroviario tra Porto Nogaro e l'asse Trieste-Venezia, è stato ottenuto un cofinanziamento europeo del 50% delle spese per realizzare la progettazione, che si aggiunge all'impegno finanziario della Regione. "Grazie a questo intervento - ha rilevato l'assessore - il nuovo tracciato ferroviario che collegherà la via navigabile e la dorsale ferroviaria nazionale verrà ricollocato al di fuori del centro abitato di San Giorgio di Nogaro, che attualmente è attraversato dalla linea ferroviaria per il trasporto delle merci, evitando i significativi impatti sul tessuto abitativo della zona. Tra Regione, Tpn e Cosef c'è piena condivisione nella scelta della soluzione di tracciato più adatta, con l'obiettivo è di giungere all'approvazione definitiva del progetto esecutivo entro novembre 2024". ARC/PAU/gg