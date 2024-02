Infrastrutture: Amirante, palaghiaccio Claut polo montano strategico

Claut, 17 feb - " Il palaghiaccio di Claut è una struttura strategica in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Grazie agli investimenti regionali, sostenuti per Eyof, è oggi un polo importante per la Valcellina e per tutta la montagna pordenonese. Può accogliere spettacoli come quello di stasera o competizioni sportive, ma soprattutto può ospitare sessioni di allenamento olimpiche".Lo ha detto l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante che stasera allo stadio del ghiaccio "Alceo della Valentina" assiste in rappresentanza della Regione allo spettacolo con Carolina Kostner e i campioni europei di pattinaggio in coppia.Amirante ha evidenziato l'attenzione dell'Amministrazione regionale per questa area montana: "Lavoriamo all'accessibilità viaria della valle per collegare meglio Friuli Venezia Giulia e Veneto, nell'interesse di entrambe le regioni ad una maggiore sinergia turistica ed economica che coinvolge la diga del Vajont e la vicina fiera di Longarone". ARC/SSA/pph