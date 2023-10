Infrastrutture: Amirante, piano per evitare transito camion a Sequals

L'assessore incontra Comunità di montagna e sindaci: Regione pronta a trovare soluzione Pordenone, 18 ott - "L'esigenza manifestata dalla Comunità di montagna delle Prealpi friulane orientali, e in particolare dai Comuni di Sequals e Meduno, di risolvere l'annoso problema dell'attraversamento del centro abitato di Sequals di elevati volumi di traffico anche pesante diretto verso la zona industriale di Meduno trova la piena disponibilità da parte della Regione nel cercare una soluzione viaria alternativa. L'ipotesi prevede un by-pass con un breve tratto in galleria che colleghi direttamente Meduno, Solimbergo e Sequals alla Cimpello-Sequals evitando il traffico nei centri urbani e creando anche un collegamento più adeguato e diretto con la Valtramontina". A dichiararlo l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, oggi pomeriggio a Meduno nel corso di un incontro con la Comunità di montagna delle Prealpi friulane orientali che si è tenuto nella sede di Meduno. Alla riunione erano presenti il presidente della stessa Comunità, nonché sindaco di Fanna, Demis Bottecchia e i sindaci Marina Crovatto (Meduno) e Enrico Odorico (Sequals). Come emerso nel vertice con i primi cittadini, la necessità era già stata avanzata nel 2020 quando capofila della progettualità era ancora l'Uti. "Il centro di Sequals - ha sottolineato l'assessore Amirante - è oggi attraversato da un transito giornaliero che conta in media 70 camion, oltre alla mole di traffico automobilistico diretto verso la zona industrial di Meduno, che tra le diverse aziende ospita anche la Roncadin Spa, impresa fondamentale per l'occupazione del territorio montano. Situazione - ha aggiunto Amirante - che non rappresenta certo un bel biglietto da visita né per l'area produttiva, né per l'accesso turistico alla Valtramontina". L'esponente della Giunta regionale ha preso visione e condiviso con i sindaci la progettualità che i Comuni avevano già sviluppato quasi tra anni fa. "A fronte della richiesta dei Comuni e della disponibilità da parte delle comunità territoriali coinvolte - ha assicurato l'assessore - si procederà con l'eventuale progettazione preliminare e l'inserimento successivo, da parte della Regione, nella pianificazione strategica delle strutture viarie regionali per consentire l'avanzamento dell'iter progettuale e il finanziamento dell'opera. Sarebbero così garantiti il collegamento diretto dei paesi con la Cimpello-Sequals, anche in funzione dei suoi futuri sviluppi, oltre a un più adeguato accesso alle vallate montane". ARC/LIS/al