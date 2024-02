Infrastrutture: Amirante, proficua riunione su nuovo ponte Meduna

Trieste, 19 feb - "Un incontro proficuo e un tassello necessario nel percorso che porterà a erigere il nuovo ponte sul Meduna": così l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha sintetizzato l'esito della riunione tenutasi oggi a Pordenone con il gruppo di professionisti - Studio Matildi, Cooprogetti e Idrostudi - sull'opera viaria di primario interesse per la Destra Tagliamento e per tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. "In questa fase - ha riferito Amirante - ci siamo focalizzati sulle indagini propedeutiche necessarie ad acquisire tutti i dati ambientali indispensabili per la demolizione dell'attuale ponte, che, lo ricordo è di proprietà dell'Anas, e per la costruzione della nuova infrastruttura. Procediamo quindi attraverso le tappe stabilite nell'iter che porterà alla progettazione del nuovo ponte e all'ottemperanza delle autorizzazioni richieste da un manufatto di tale complessità". ARC/PPH/gg