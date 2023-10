Infrastrutture: Amirante, proficuo incontro con sindaco Sagrado

Sagrado, 13 ott - "L'alleggerimento del traffico veicolare nei centri abitati e la valorizzazione in chiave intermodale delle stazioni ferroviarie locali sono la strategia su cui l'Amministrazione regionale punta, operando a stretto contatto con gli Enti locali e raccogliendone in maniera dettagliata le istanze". È quanto ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante al termine dell'incontro con il sindaco di Sagrado Marco Vittori, che Amirante ha giudicato "utilissimo e proficuo". Il primo cittadino ha segnalato in particolare la necessità di trovare una soluzione al sovraccarico di traffico su gomma, in particolare traffico di passaggio, che grava su Sagrado. "Dopo aver incontrato anche le Amministrazioni di Fogliano e San Pier d'Isonzo - ha rilevato Amirante - raccoglieremo gli spunti e i vari passaggi tecnici per elaborare una soluzione che sia di carattere complessivo, con una progettualità unica da realizzare a lotti". Mentre per quanto riguarda il raccordo con le piccole frazioni l'assessore regionale ha suggerito l'opzione del trasporto pubblico locale a chiamata, Amirante ha evidenziato le potenzialità di Sagrado, "che possono essere valorizzate nella prospettiva di Go! 2025, in una chiave di turismo lento che, accanto al Parco Ungaretti, vede nel castello e nel turismo in bici opportunità da sfruttare. In questo senso la rivalutazione della stazione ferroviaria in ottica intermodale può giocare un ruolo importante". ARC/PPH/al