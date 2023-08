Infrastrutture: Amirante, progettualità Grado strategiche per Fvg

Udine, 1 ago - "Il ruolo del Comune di Grado è strategico all'interno delle progettualità della Regione, in particolar modo per quanto riguarda il potenziamento della rete ciclabile verso il mare con cui si punta ad aumentare ulteriormente il richiamo turistico nel territorio costiero e non solo. L'Amministrazione regionale si impegna ad appoggiare gli interventi proposti in tema di infrastrutture, condividendo le linee programmatiche espresse dal sindaco Claudio Kovatsch e dalla sua Giunta". È quanto ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, a margine dell'incontro odierno con l'Amministrazione comunale di Grado. Tra le tematiche discusse, come ha comunicato Amirante, particolare attenzione è stata rivolta alla ciclabilità, con il progetto presentato da Fondazione Carigo che vede capofila il Comune di Grado, finanziato dalla Regione con la cifra di 15 milioni di euro stanziata in assestamento, e il progetto in capo a Fvg Strade per il completamento della ciclabile Aquileia-Grado. L'assessore e la Giunta della località lagunare si sono confrontati inoltre sul tema dell'housing sociale e su altri progetti di intervento infrastrutturale, tra cui il molo torpediniere, "per i quali - ha assicurato Amirante - la Regione intende confermare il proprio appoggio". ARC/PAU/pph