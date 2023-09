Infrastrutture: Amirante, recupero ex Alba farà crescere Spilimbergo

Presentato all'assessore regionale il progetto di rigenerazione urbana Pordenone, 25 set - "Un interessante progetto di rigenerazione urbana, che prevede il recupero di vecchi stabili e una forte interconnessione con la vita della città, per far crescere il territorio e aumentare gli spazi anche a favore degli istituti superiori". Così l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante ha commentato il progetto presentatole oggi a Pordenone dal Comune di Spilimbergo, che prevede il recupero della superficie "Ex Alba". Alla presenza del sindaco Enrico Sarcinelli, della dirigente scolastica dell'Istituto di istruzione "Il Tagliamento" Lucia D'Andrea nonchè dei tecnici dell'Edr di Pordenone, sono stati illustrati all'esponente dell'Esecutivo i dettagli dell'intervento che, da un lato, consentirà di ampliare gli spazi a favore del locale polo scolastico superiore e, dall'altro, di incrementare gli spazi pubblici a beneficio del Comune. "Abbiamo trovato di grande interesse - ha spiegato l'assessore Amirante al termine dell'incontro - ciò che l'Amministrazione mosaicista ci ha presentato facendosi promotore di questa iniziativa progettuale ubicata vicino all'attuale terminal delle corriere e in prossimità della pista ciclabile che la Regione deve realizzare tra Pinzano e Casarsa. L'idea è quella di ampliare il polo comprensivo scolastico di Spilimbergo incrementando l'offerta sull'intero territorio provinciale e risolvendo al contempo alcune problematiche attualmente esistenti. Questa proposta è a tutti gli effetti un valido progetto di rigenerazione urbana in un sito di archeologia industriale esistente, dando vita, a lavori ultimati, a quella importante simbiosi tra il mondo studentesco e la Città". "Quella che ci è stata presentata oggi - ha aggiunto ancora l'esponente dell'esecutivo regionale - è solo un'ipotesi progettuale sulla base della quale è possibile però avviare un serio ragionamento sugli sviluppi futuri di quell'area. Il Comune, dal canto suo, si sta muovendo per utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla Regione per acquisire la proprietà del sito, passaggio fondamentale prima di poter avviare qualsiasi attività in quella zona. È chiaro - ha concluso Amirante - che ci vorrà del tempo prima di avere a disposizione un progetto esecutivo e di poter procedere alla riqualificazione della zona; intanto è bene incominciare a mettere i ferri in acqua per dare avvio ad un progetto che consentirà di far crescere la città di Spilimbergo". L'intervento potrebbe prevedere il recupero edilizio dell'edificio esistente con la realizzazione di dieci aule o classi, un open-space e gli spazi per la presidenza, la segreteria, l'aula insegnanti, la portineria per il personale Ata più un ulteriore nucleo di servizi igienici. Un nuovo volume edilizio al piano terra fungerebbe da atrio di ingresso e di collegamento tra i due corpi di fabbrica lungo la facciata interna della ex-palazzina fino all'angolo con l'ex opificio dove ubicare anche il collegamento con scala interna ed ascensore tra piano terra e piano primo della ex-palazzina. ARC/AL/pph