Infrastrutture: Amirante, Regione sostiene progettualità Spilimbergo

Trieste, 31 mag - "La Regione si impegna ad appoggiare le progettualità proposte dall'Amministrazione comunale di Spilimbergo in tema di infrastrutture, condividendone le linee programmatiche e la visione per il futuro". È il commento dell'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante a margine dell'incontro avuto negli scorsi giorni con il sindaco di Spilimbergo Enrico Sarcinelli e alcuni assessori e consiglieri comunali. Diversi i temi trattati, tra cui il progetto inerente alla realizzazione di un itinerario ciclopedonale tra Pinzano al Tagliamento e Casarsa della Delizia. "La ciclabile - ha evidenziato Amirante - potrà diventare un volano per il turismo green e incentivare la mobilità sostenibile in ambito urbano. Sono in corso maggiori approfondimenti sul progetto, al fine di valutarne ogni aspetto in vista del suo avvio". Per quanto riguarda invece la bretella di Barbeano, l'assessore ha parlato di "un'opera strategica che si inserisce in un programma più ampio a cui la Regione darà attuazione per sostenere la vivacità imprenditoriale del Friuli occidentale e per garantire la risoluzione dei punti critici". L'esponente dell'Esecutivo ha infine rivolto un plauso ai progetti relativi alla rigenerazione urbana di Spilimbergo, esprimendo la volontà di "sostenerli con interventi normativi di revisione della legge urbanistica regionale". ARC/PAU/ma