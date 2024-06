Infrastrutture:Amirante, rigenerazione urbana ausilio per sviluppo Fvg

Assessore in visita a incubatori e poli produttivi dell'alto Adige inseriti all'interno di nuovi contesti Pordenone, 25 giu - "Quello di oggi è stato un momento di confronto, che ci ha permesso di cogliere interessanti spunti di riflessione su possibili attività di rigenerazione urbana, applicabili anche all'interno del nostro contesto e in grado di dare nuova linfa per incrementare lo sviluppo della regione". Così l'assessore alle Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia si è espressa al termine della visita compiuta a Bolzano e a Merano dove ha avuto modo di osservare alcune operazioni di recupero di siti industriali che erano andati in disuso e ora recuperati dando loro nuove destinazioni. "In particolare, a Bolzano - ha osservato l'esponente dell'esecutivo Fedriga - è stata data nuova vita ad un sito degli anni '30 in cui si produceva alluminio ma poi abbandonato. Con una interessante operazione di rigenerazione urbana in quell'area ora sono stati realizzati dei laboratori di ricerca nel settore alimentare orientati alle necessità delle aziende del territorio ed una serie di pacchetti integrati per i professionisti di impresa. La riconversione degli spazi ha permesso di ricavare anche luoghi di formazione e di incontro, nonché un asilo, creando così circa un migliaio di posti di lavoro". Per quanto riguarda invece Merano gli interventi hanno riguardato un ippodromo ancora in funzione, i cui spazi sono stati integrati con degli incubatori di impresa che rendono quella zona attiva e sostenibile nella quotidianità. "In entrambe i casi - chiarisce Amirante - si è trattato di interessanti esperienze da cui trarre sicuramente ispirazione e riflessione, seppur calate all'interno di una Provincia autonoma e inserite in un contesto diverso da quello del Friuli Venezia Giulia, dove invece, nel territorio, i poli produttivi sono più disseminati e i poli tecnologici sono ben distribuiti. Tuttavia in un processo di aggiornamento del Piano di governo del territorio, questi esempi visti oggi possono fornire interessanti spunti che possono dare il proprio contributo anche al miglioramento della performance produttiva del Friuli Venezia Giulia". ARC/AL/gg