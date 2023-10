Infrastrutture:Amirante, sbloccate 2 importanti ciclovie nell'Isontino

La pista Fvg5 dell'Isonzo e il tratto tra Cormons e Gradisca affidati all'Edr di Gorizia



Pordenone, 31 ott - "Con l'affidamento in delegazione amministrativa da parte della Regione all'Ente di decentramento regionale (Edr) di Gorizia della progettazione e realizzazione della ciclovia regionale dell'Isonzo Fvg5 tra Gorizia e Gradisca d'Isonzo e del collegamento ciclabile tra Cormons e Gradisca d'Isonzo si sbloccano due importanti progetti per il territorio del Goriziano. Si tratta di due tratte cruciali le quali rientrano tra i nove principali itinerari ciclabili che rivestono una funzione di diramazione e collegamento all'interno della Rete di ciclovie prevista dal Piano regionale della mobilità ciclistica".



Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale della delibera con la quale si affida la progettazione e realizzazione dei due tratti viari nel territorio del Goriziano all'Ente di decentramento amministrativo.



"Il costo complessivo previsto - ha aggiunto l'assessore Amirante - per la realizzazione dei due percorsi cicloviari è pari a 4 milioni e 350 mila euro, di cui 2 milioni 881 mila euro erano stati precedentemente stanziati all'Uti del Collio Alto Isontino. A seguito dello scioglimento delle Uti, i Comuni beneficiari dei finanziamenti stanziati precedentemente hanno chiesto di trasferire la gestione residua degli interventi all'Edr di Gorizia. Con il provvedimento adottato - spiega ancora l'esponente dell'Esecutivo regionale - oltre alla progettazione si delega all'Edr anche le funzioni legate agli espropri che partiranno prossimamente".



Il tratto oggetto di intervento della Ciclovia Fvg5 dell'Isonzo riguarda i Comuni di Gradisca d'Isonzo, Farra d'Isonzo, e Gorizia e interessa ambiti urbani, extraurbani e perifluviali, sia dell'Isonzo che del canale Agro. A seguito del perfezionamento dei progetti definitivi e all'adeguamento prezzi è emerso un incremento del costo dell'opera di 974 mila euro portando la spesa attuale 2.6 milioni.



Il tratto della ciclovia Fvg 5 da Gradisca d'Isonzo a Cormons interessa, invece, i territori dei Comuni di Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli e Cormons. Il progetto definitivo - in fase di attuazione include anche il parziale recupero del sedime ferroviario dismesso della linea Cormons-Fogliano. Il perfezionamento del progetto e l'adeguamento dei prezzi hanno portato a un incremento dei costi dell'opera di 495 mila euro che vede il quadro economico passare a 1 milione 750 mila euro. ARC/LIS/pph