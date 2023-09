Infrastrutture: Amirante, sistema ciclovie spinta per turismo

L'assessore presente alla consegna dei lavori del tratto ciclabile da Venzone e Moggio Udinese Venzone, 27 set - "I lavori per la realizzazione della ciclovia tra Venzone e la stazione di Moggio Udinese sono particolarmente attesi, in quanto permetteranno ai numerosi ciclisti in transito di evitare il passaggio sul vicino tratto di strada statale. Il sistema ciclabile regionale funge da spinta per un turismo che oggi conta molto sulla mobilità lenta. È pertanto fondamentale collegare attraverso opere di viabilità ciclabile le diverse aree territoriali della nostra regione, dalla pedemontana al Collio fino alle località marittime". Lo ha sottolineato oggi l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante in occasione della consegna dei lavori del tratto ciclabile tra Moggio Udinese e Venzone appartenente alla ciclovia Fvg1 Alpe Adria. Superiore a 1,7 milioni di euro lo stanziamento della Regione per l'intervento, che prevede il completamento dell'itinerario che dalla vecchia stazione di Moggio Udinese, dove la pista ciclabile attualmente si interrompe, giunge all'abitato di Carnia. I lavori, come ha spiegato l'assessore Amirante, dureranno circa otto mesi e interesseranno il recupero del sedime dell'ex ferrovia, dove transiterà la nuova ciclabile, l'illuminazione delle gallerie esistenti e la loro messa in sicurezza con la realizzazione di nuovi parapetti. ARC/PAU/gg