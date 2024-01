Infrastrutture: Amirante, sovrappasso Cormons abbattuto entro fine '24

L'importo complessivo dei lavori ammonta a 1,95 milioni di euroPordenone, 16 gen - "Il completamento dei lavori di demolizione del sovrappasso di Cormons, per i quali sono stati destinati complessivamente nel tempo 1,95 milioni di euro, è previsto entro la fine dell'anno".Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante nel corso dei lavori della IV commissione consiliare svoltasi oggi a Trieste. Rispondendo ad una specifica interrogazione, l'esponente dell'esecutivo ha ripercorso l'iter che è stato avviato per procedere all'abbattimento del manufatto e le somme utilizzate per attuare l'intervento."In sede progettuale - ha detto l'esponente della Giunta - la possibilità di rinvenimento di amianto nella struttura del sovrappasso di Cormons non era stata considerata, in quanto quel tipo di materiale non era immediatamente individuabile: le mattonelle in cemento contenti fibre di amianto erano infatti posizionate all'intradosso dell'impalcato tra le travi portanti. Solo successivamente all'avvio della demolizione, in data 25/05/2023, è emerso da parte dell'impresa il sospetto della possibile presenza di amianto nell'impalcato demolito a terra. A seguito di ciò si è immediatamente proceduto con la messa in sicurezza del materiale e la presentazione ad ASUGI del Piano di lavoro per la selezione e la bonifica del materiale demolito"."La demolizione del sovrappasso e lo smaltimento dei materiali di risulta - ha aggiunto Amirante - sta procedendo sulla base del progetto iniziale, modificato con due perizie di variante a seguito del rinvenimento di amianto occulto. Attualmente la parte di cavalcavia compresa tra la SR 56 ed il rilevato ferroviario verso Udine è stata demolita e, previa selezione, rimozione e smaltimento dei materiali di rifiuto, a metà dicembre è stata conclusa l'attività di bonifica. Invece nella parte di cantiere tra le due strade regionali (SR n56 e SR GO 16) è stata completata la demolizione dell'impalcato mentre rimangono da demolire le basi dei pilastri di sostegno del viadotto. Le attività saranno avviate presumibilmente nel mese di febbraio e se ne prevede la conclusione indicativamente entro il mese di giugno. Infine nella parte ancora da demolire dal cavalcavia, in corrispondenza alla SR GO16 e fino al rilevato ferroviario verso Fogliano, è in corso l'elaborazione di un progetto per lavori di completamento necessari a garantire la conclusione dell'intervento. In questo caso l'ultimazione dei lavori è prevista entro dicembre del 2024".Sul fronte delle risorse utilizzate, l'assessore ha ricordato che inizialmente per la demolizione del manufatto erano stati destinati 550 mila euro. Successivamente, a seguito dell'adeguamento dei costi al prezziario regionale, l'importo complessivo del quadro economico era salito a 650 mila euro, per arrivare poi a settembre del 2023 a 1,15 milioni di euro per consentire le operazioni di bonifica. Infine a novembre del 2023 sono stati aggiunti altri 800 mila euro per consentire la conclusione dell'intervento di demolizione, portando così il quadro delle risorse complessivamente assegnate a 1,95 milioni. ARC/AL/gg