Infrastrutture: Amirante, tempi Cimpello-Gemona dettati da procedura

Pordenone, 13 ott - "Lo studio di fattibilità sulla realizzazione della Cimpello-Gemona non è ancora stato completato, ma allo stato ci sono delle indicazioni - sulle ipotesi dell'importante infrastruttura stradale - sulle quali la Giunta deve ancora esprimersi. Soltanto dopo questo passaggio sarà avviata una fase di condivisione, sia con la Commissione consiliare che con i territori interessati dall'opera. I tempi del progetto sono dunque dettati esclusivamente dall'iter procedurale, non certo dalle richieste dell'opposizione".Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, a proposito dei tempi della realizzazione del prolungamento della super-strada Cimpello-Sequals fino a Gemona."Aver incontrato il vertice societario dell'azienda Fantoni di Osoppo - ha precisato l'assessore - senza presentare alcun progetto visto che ancora non vi è stato il fondamentale passaggio formale in Giunta, significa solo aver dato una risposta a una richiesta di confronto in cui sono emerse soltanto alcune indicazioni di massima da parte dell'impresa sui possibili tracciati alternativi del prolungamento della Cimpello-Sequals". L'assessore, dopo l'incontro con la rappresentanza aziendale, ribadisce dunque che i tempi delle scelte in merito alle diverse ipotesi previste dallo studio di fattibilità e dalla successiva fase di progettazione "saranno dettati esclusivamente dai giusti tempi del procedimento e dell'iter amministrativo e non certo da inopportune affermazioni dell'opposizione. Il procedimento, in primo luogo, prevede il vaglio delle alternative previste dallo studio di fattibilità con i relativi costi economici e l'approvazione della soluzione prescelta da parte della Giunta regionale, poi i necessari passaggi nella preposta Commissione del Consiglio regionale e i confronti con i sindaci e con i territori. Oltre che - assicura Amirante - con i diversi portatori di interesse rispetto a un'opera tanto importante per l'intero territorio regionale". ARC/LIS/al