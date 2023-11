Infrastrutture: Amirante, ulteriori 10,2 mln a Edr per nuovo campus Go

I fondi permetteranno il completamento del progetto e il trasferimento del liceo Slataper



Trieste, 25 nov - "La Regione assegna ulteriori 10.292.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia che permetteranno di finanziare il trasferimento del liceo Slataper nel nuovo campus del capoluogo isontino nell'area dell'ex ospedale".



Lo ha confermato l'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Cristina Amirante dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale della relativa delibera, evidenziando che "per il liceo Slataper l'Edr di Gorizia ha presentato una domanda a valere sul Pr Fesr 2021-2027 per la riqualificazione energetica e antisismica con un quadro economico di 16,5 milioni e mezzo. Ora, in base agli esiti della Conferenza territoriale del 16 novembre che ha approvato la modifica alle proposte di investimenti dell'Edr di Gorizia per il triennio 2023-2025, si concretizza l'iter dell'importante stanziamento di risorse a favore delle scuole goriziane varato con l'ultimo assestamento di bilancio, volto a consentire la completa realizzazione del campo e quindi garantire alle ragazze e ai ragazzi che lo frequenteranno strutture scolastiche sicure, moderne e adeguate alla loro esigenze. Un'ulteriore conferma dell'attenzione dimostrata dall'Amministrazione regionale per un settore strategico come quello dell'edilizia scolastica".



Con il riparto approvato dalla Giunta vengono messe a disposizione dell'Edr le risorse per gli ulteriori interventi nel nuovo campus di Gorizia, riguardanti la palestra, le attrezzature sportive, il verde e la viabilità interna con parcheggio, la biblioteca multimediale per il nuovo edificio che conterrà il liceo Slataper e, successivamente anche un secondo edificio all'interno dell'area dove sarà trasferita la scuola Galilei. ARC/MA/pph