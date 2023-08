Infrastrutture: Amirante, via al bando sagre per Pro Loco e parrocchie

Contributi fino a 70mila euro per lavori su edifici e locali adibiti alle feste tradizionali



Pordenone, 31 ago - "Da domani potranno partire le richieste di contributo, da parte di Pro Loco, associazioni e parrocchie, per interventi di manutenzione e messa in sicurezza di sedi, immobili e impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali. Il nuovo bando ha la finalità di sostenere associazioni e parrocchie dedite a organizzare e mantenere vive sagre e feste popolari che fanno parte della cultura e delle tradizioni delle comunità del nostro territorio regionale".



A comunicarlo è l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante alla vigilia dell'avvio del nuovo bando per la concessione di contributi a Pro Loco, parrocchie, fondazioni e associazioni senza fini di lucro per interventi manutentivi delle sedi, nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali.



Le domande per la richiesta di contributi potranno essere inoltrate a partire dalle ore 9 di venerdì 1° settembre 2023 e fino alle ore 17 del 6 ottobre 2023. I contributi sono concessi fino a 70mila euro e copriranno le spese per interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle normative vigenti, con riferimento ad esigenze di sicurezza o di acustica e di risparmio energetico. "Attraverso questo provvedimento - sottolinea l'assessore - si intende rispondere alle esigenze manifestate da tantissime Pro loco, associazioni ed enti senza fini di lucro che sono proprietarie di spazi e di locali dove si organizzano sagre o altre manifestazioni con scopi ricreativi e aggregativi. Molto spesso - ha aggiunto Amirante illustrando le motivazioni che hanno portato a istituire il bando - le esigenze di intervenire nelle strutture e negli edifici derivano anche dalle normative degli ultimi anni sempre più stringenti in materia di sicurezza. Tanto che, proprio per queste ragioni, alcune manifestazioni non si sono potute svolgere. Con i contributi, previsti fino a 70mila euro per ciascun intervento di manutenzione e adeguamento, che ora vengono messi a disposizione - evidenzia l'assessore - si punta a dare un sostegno alle Pro loco, alle parrocchie e alle molte associazioni di volontariato che lavorano sul territorio per organizzare sagre o feste contribuendo a mantenere le tradizioni e a creare occasioni di incontro e di aggregazione nelle nostre comunità".



Secondo quanto previsto dal bando sarà possibile presentare domanda di contributo per gli interventi su immobili e impianti destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali, o di tutti gli eventi e le manifestazioni popolari, anche di carattere religioso, aperti al pubblico.



Sono ricompresi anche locali volti alla valorizzazione e alla somministrazione dei prodotti tipici del territorio, nonché quelli che ospitano diverse attività di intrattenimento. Sono inoltre incentivabili gli interventi a favore di immobili e impianti, utilizzati dagli enti beneficiari delle sedi, anche se gli stessi sono di proprietà pubblica. La domanda deve essere presentata online e tutte le informazioni necessarie saranno pubblicate sul sito della Regione (www.regione.fvg.it). ARC/LIS/ma