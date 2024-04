Infrastrutture: Amirante, via lavori elettrificazione Porto Nogaro

Intervento da 5,4 mln per attrattività ed efficientamento energetico dello scalo commerciale Pordenone, 4 apr - "L'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell'elettrificazione della banchina di Porto Nogaro consentirà di rendere ancora più strategico e competitivo lo scalo industriale regionale, oltre a rendere l'importante infrastruttura logistica più performante sotto i profili dell'efficientamento energetico e della riduzione delle emissioni di Co2 che, entro il 2030, si abbatteranno del 32 per cento. L'inizio dei lavori è previsto per il prossimo mese di giugno". Lo ha annunciato questa mattina l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, precisando che l'intervento per la realizzazione dell'impianto di "Cold ironing" della banchina Margreth di Porto Nogaro prevede un importo dell'appalto di complessivi 5,4 milioni di euro. La fase della progettazione esecutiva era stata ultimata nell'autunno del 2023: ciò consentirà di avviare l'opera entro il prossimo mese di giugno, nel rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. "I lavori - ha proseguito Amirante - si inseriscono nel programma di investimenti infrastrutturali in ambito portuale, sinergici e complementari al Pnrr, e saranno realizzati attraverso le risorse del Piano nazionale complementare. Piano che ha individuato come percorso strategico l'avvio dell'elettrificazione delle banchine di tutti i porti commerciali del Friuli Venezia Giulia. La Regione - ha ricordato l'assessore - ha saputo cogliere questa opportunità per Porto Nogaro, accedendo a un fondo principalmente destinato alle sole Autorità di sistema portuale". L'intervento prevede anche l'inserimento di un articolato sistema di pannelli fotovoltaici a supporto del sistema di "Cold ironing" e delle varie esigenze energetiche portuali. "L'impianto fotovoltaico - spiega l'assessore - è integrato a un sistema di accumulo che, ottimizzando l'utilizzo della fonte energetica solare, consentirà l'alimentazione delle navi ormeggiate in banchina anche nelle ore notturne. La realizzazione degli interventi previsti permetterà di ridurre le emissioni di Co2 equivalenti di Porto Nogaro di circa il 29 per cento rispetto a quelle del 2019. Inoltre, grazie all'attuazione di nuove regole e meccanismi incentivanti per l'efficientamento energetico, la percentuale di riduzione delle emissioni aumenterà al 32 per cento entro il 2030". ARC/LIS/ma