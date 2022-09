Infrastrutture: approvati interventi porto di Duino e Barcola

Trieste, 24 set - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di riqualificazione e rifacimento della pavimentazione del porticciolo di Duino nel Comune di Duino-Aurisina e il cambio destinazione d'uso dell'area demaniale marittima retrostante il porto di Barcola sulla cui area è approvato anche il progetto di riqualificazione e rifacimento della pavimentazione.Nel dettaglio, come ha illustrato l'esponente della Giunta regionale, il progetto redatto per il porticciolo di Duino prevede una riqualificazione attraverso un sistema continuo di pavimentazioni che ben si integri con il carattere e la storia del luogo, salvaguardando i pini marittimi e un ripristino delle opere murarie presenti con operazioni di pulizia e restauro. L'importo stimato di lavori è pari a 436.800 euro al netto dell'Iva.L'assessore ha ricordato la necessità dell'intervento tenuto conto anche delle segnalazioni pervenute dai cittadini di Duino in merito alla situazione di degrado in cui versa l'area su cui insiste una viabilità sconnessa e un pericolo per la circolazione. Tra i diversi incontri tecnici, ai quali hanno partecipato rappresentanti del servizio Portualità e Logistica Integrata della Direzione centrale infrastrutture e territorio e del Comune di Duino Aurisina, sono emersi puntuali indirizzi per la riqualificazione dell'intera zona ai fini dello sviluppo turistico-ricreativo e diportistico, allo scopo anche di migliorare il sistema di accesso, sosta e di manovra all'interno del porto, consentendo così di rilanciare un'area di assoluto pregio paesaggistico, destinandola a una funzione turistica di assoluta rilevanza.Via libera anche ai lavori di riqualificazione del porto di Barcola che saranno preceduti dal cambio di destinazione d'uso delle aree demaniali marittime a terra. L'atto sarà formalizzato a breve tra Regione e Capitaneria di Porto di Trieste che ha già espresso per le vie brevi parere favorevole.L'assessore ha riferito in merito ai diversi incontri tecnici tenuti con Comune, Capitaneria e la Società Velica Barcola-Grignano da questi è emersa la possibilità di riqualificare l'intera area retro parcheggio di piazzale 11 Settembre allo scopo di migliorare e consentire la piena fruibilità pedonale degli spazi permettendo altresì una nuova infrastrutturazione della zona e del lungomare barcolano destinandolo ad una funzione turistica di rilievo.Nello specifico si ritiene prioritario intervenire nell'area di banchina con un progetto di riqualificazione e rifacimento della pavimentazione e un'integrazione di nuovi arredi e sistemi innovativi di illuminazione. L'importo stimato di lavori è pari a 158.545,82 euro al netto dell'Iva. ARC/LP/ma